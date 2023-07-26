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26 июля, 00:58

"Зенит" обыграл "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России

"Зенит" со счётом 2:0 обыграл "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России

Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась счётом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отличились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80). Данный матч также стал дебютным за петербургскую команду для экс-футболиста ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

Ранее ФК "Ростов" одержал победу над воронежской командой "Факел" в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Ростов-арена" и завершилась со счётом 2:1 в пользу "Ростова".

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t.me / ФК "Зенит"

Оксана Попова
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