"Зенит" обыграл "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России

Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась счётом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отличились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80). Данный матч также стал дебютным за петербургскую команду для экс-футболиста ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.