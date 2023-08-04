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3 августа, 22:24

Украинская ассоциация футбола просит отстранить россиян от должностей в УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить представителей России от должностей в организации. Эта информация опубликована на сайте УАФ.

"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА", — отмечается в тексте письма УАФ.

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Ранее стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 россиян.

А ранее Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку согласно установленным правилам пожать руку украинке Ольге Харлан. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал эту идею идиотской.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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