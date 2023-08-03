Идею отстранить россиянку Смирнову после отмены чёрной карты для украинки Харлан сочли идиотизмом
Олимпийский чемпион Васильев: Идея дисквалификации Смирновой — идиотизм
Российской саблистка Анна Смирнова. Фото © ТАСС / AP / Tibor Illyes
Идею Верховной рады о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой и отмены наказания для спортсменки с Украины Ольги Харлан нельзя назвать иначе, кроме как идиотской, заявил президент Федерации биатлона Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, комментируя проект соответствующего обращения к МОК и FIE.
"Украинские чиновники действуют по принципу "лучшая защита — нападение". Сейчас абсурд достиг такого масштаба, что нет возможности апеллировать к здравому смыслу. Нам остаётся только наблюдать за разрушением олимпийского движения", — констатировал в беседе с РИА "Новости спорт" Васильев.
Двухкратный чемпион Олимпийских игр добавил, что вряд ли это последнее безумное заявление представителей спортивного комитета Украины, ожидать от них можно чего угодно. Остаётся надеяться только на то, что представители МОК проявят благоразумие и не станут выполнять безумную инициативу.
Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.