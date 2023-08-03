Идею отстранить россиянку Смирнову после отмены чёрной карты для украинки Харлан сочли идиотизмом

Идею Верховной рады о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой и отмены наказания для спортсменки с Украины Ольги Харлан нельзя назвать иначе, кроме как идиотской, заявил президент Федерации биатлона Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, комментируя проект соответствующего обращения к МОК и FIE.

"Украинские чиновники действуют по принципу "лучшая защита — нападение". Сейчас абсурд достиг такого масштаба, что нет возможности апеллировать к здравому смыслу. Нам остаётся только наблюдать за разрушением олимпийского движения", — констатировал в беседе с РИА "Новости спорт" Васильев.