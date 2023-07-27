Украинской фехтовальщице вручили чёрную карту за тычок саблей в россиянку вместо рукопожатия
Украинскую саблистку Харлан отстранили на 60 дней за отказ пожать руку Смирновой
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media
Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали на два месяца после её агрессии на попытку рукопожатия со стороны российской спортсменки Анны Смирновой во время чемпионата мира в Милане.
"Чёрная карта у Харлан", — сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов о результатах протеста, поданного российской стороной.
Вручение этой карты подразумевает исключение из соревнований до конца турнира и отстранение на 60 дней.
Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поведение украинки выходит за рамки спортивной этики.