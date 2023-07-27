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27 июля, 13:43

Украинской фехтовальщице вручили чёрную карту за тычок саблей в россиянку вместо рукопожатия

Украинскую саблистку Харлан отстранили на 60 дней за отказ пожать руку Смирновой

<p>Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media</p>

Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали на два месяца после её агрессии на попытку рукопожатия со стороны российской спортсменки Анны Смирновой во время чемпионата мира в Милане.

"Чёрная карта у Харлан", сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов о результатах протеста, поданного российской стороной.

Вручение этой карты подразумевает исключение из соревнований до конца турнира и отстранение на 60 дней.

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Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поведение украинки выходит за рамки спортивной этики.

Татьяна Миссуми
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