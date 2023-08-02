FIE уличили в нарушении главного лозунга спорта из-за отмены чёрной карты для украинки Харлан

Лозунг "Спорт вне политики" канул в Лету, о нём можно забыть благодаря русско-украинскому скандалу на чемпионате мира по фехтованию, когда украинка Ольга Харлан ткнула саблей в российскую спортсменку Анну Смирнову вместо рукопожатия и избежала наказания. Об этом в прямом эфире программы "Царьград. Главное" рассказал телекомментатор и спортивный обозреватель Алексей Осин.

"Причём раньше ещё речь шла о спортивных делах, о соблюдении неких спортивных законов. Сейчас же разворачивается вообще не имеющая отношения к спорту, совершенно политическая история. Лозунг "Спорт вне политики" давно пора забыть и сдать в утиль", — объяснил Осин "Царьграду".