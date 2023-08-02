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2 августа, 12:22
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FIE уличили в нарушении главного лозунга спорта из-за отмены чёрной карты для украинки Харлан

Журналист Осин: Лозунг "Спорт вне политики" пора забыть после скандала с Харлан

<p>Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media</p>

Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

Лозунг "Спорт вне политики" канул в Лету, о нём можно забыть благодаря русско-украинскому скандалу на чемпионате мира по фехтованию, когда украинка Ольга Харлан ткнула саблей в российскую спортсменку Анну Смирнову вместо рукопожатия и избежала наказания. Об этом в прямом эфире программы "Царьград. Главное" рассказал телекомментатор и спортивный обозреватель Алексей Осин.

"Причём раньше ещё речь шла о спортивных делах, о соблюдении неких спортивных законов. Сейчас же разворачивается вообще не имеющая отношения к спорту, совершенно политическая история. Лозунг "Спорт вне политики" давно пора забыть и сдать в утиль", объяснил Осин "Царьграду".

По оценке комментатора, из действий международных функционеров вытекает новый лозунг — "Спорт есть концентрированное выражение политики".

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Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.

Юрий Лысенко
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