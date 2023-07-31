"В Средние века за это рубили голову": Медведев отреагировал на скандал на ЧМ по фехтованию

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о ситуации на чемпионате мира по фехтованию, где украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой после поединка. Политик признал, что хоть и не знаком с правилами саблистов, но нарушать их ни в коем случае нельзя.

Говоря о развернувшемся скандале вокруг этой ситуации, Медведев заявил, что многие спорят о том, как нужно вести себя во время спортивных соревнований и стоит ли жать руку сопернику.