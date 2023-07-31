"В Средние века за это рубили голову": Медведев отреагировал на скандал на ЧМ по фехтованию
Медведев — о скандале на ЧМ по фехтованию: В спорте нельзя не пожимать руку соперникам
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о ситуации на чемпионате мира по фехтованию, где украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой после поединка. Политик признал, что хоть и не знаком с правилами саблистов, но нарушать их ни в коем случае нельзя.
Говоря о развернувшемся скандале вокруг этой ситуации, Медведев заявил, что многие спорят о том, как нужно вести себя во время спортивных соревнований и стоит ли жать руку сопернику.
"Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала.