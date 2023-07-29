Тыкнувшая саблей в россиянку украинская фехтовальщица добилась отмены рукопожатий

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение отменить рукопожатия после скандала на чемпионате мира, когда украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, выставив перед ней саблю. Об этом пишет La Repubblica.