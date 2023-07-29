Тыкнувшая саблей в россиянку украинская фехтовальщица добилась отмены рукопожатий
La Repubblica: FIE отменит рукопожатия после скандала с украинкой Харлан
Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение отменить рукопожатия после скандала на чемпионате мира, когда украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, выставив перед ней саблю. Об этом пишет La Repubblica.
"Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским", — сообщает издание.
Как уже писал Лайф, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой, а вместо этого выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, однако её отстранили от турнира. В ответ на это её обиженные сограждане переименовали Федерацию фехтования в Википедии в "Федерацию лохов", а министр спорта Незалежной Вадим Гутцайт захотел изменить правила прощания на турнирах.