Саблистка Харлан: Украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам

Украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, однако никогда не пожмут им руки. Об этом заявила саблистка Незалежной Ольга Харлан, накануне оказавшаяся в центре громкого скандала на чемпионате мира.

"Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмём им руки", — приводит её слова AFP.

Харлан заявила, что глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис якобы ввёл её в заблуждение, заверив в том, что после победы вместо рукопожатия можно соприкоснуться клинками сабель. Из-за этого недопонимания Харлан признаётся, что сейчас находится "не в самом завидном положении".