Саблистка Харлан: Украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам
Украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, однако никогда не пожмут им руки. Об этом заявила саблистка Незалежной Ольга Харлан, накануне оказавшаяся в центре громкого скандала на чемпионате мира.
"Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмём им руки", — приводит её слова AFP.
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Харлан заявила, что глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис якобы ввёл её в заблуждение, заверив в том, что после победы вместо рукопожатия можно соприкоснуться клинками сабель. Из-за этого недопонимания Харлан признаётся, что сейчас находится "не в самом завидном положении".
"Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. <...> Сегодня это я, а завтра это можете быть вы", — добавила обиженная украинка.
Как уже рассказывал Лайф, после поединка 1/32 финала чемпионата мира Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой, а вместо этого выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки, однако её отстранили от турнира. В ответ на это её обиженные сограждане переименовали Федерацию фехтования в Википедии в "Федерацию лохов", а министр спорта Незалежной Вадим Гутцайт захотел изменить правила прощания на турнирах.
ТАСС / EPA / Tibor Illyes