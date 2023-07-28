Регион

Уведомления отключены

28 июля, 07:49

Саблистка Харлан: Украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам

Украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, однако никогда не пожмут им руки. Об этом заявила саблистка Незалежной Ольга Харлан, накануне оказавшаяся в центре громкого скандала на чемпионате мира.

"Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмём им руки", — приводит её слова AFP.

Оскорбления, злорадство и угрозы смертью: Украинцы открыли "портал в ад" в Instagram российской спортсменки

Оскорбления, злорадство и угрозы смертью: Украинцы открыли "портал в ад" в Instagram российской спортсменки

Харлан заявила, что глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис якобы ввёл её в заблуждение, заверив в том, что после победы вместо рукопожатия можно соприкоснуться клинками сабель. Из-за этого недопонимания Харлан признаётся, что сейчас находится "не в самом завидном положении".

"Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. <...> Сегодня это я, а завтра это можете быть вы", — добавила обиженная украинка.

Украинской фехтовальщице вручили чёрную карту за тычок саблей в россиянку вместо рукопожатия

Украинской фехтовальщице вручили чёрную карту за тычок саблей в россиянку вместо рукопожатия

Как уже рассказывал Лайф, после поединка 1/32 финала чемпионата мира Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой, а вместо этого выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки, однако её отстранили от турнира. В ответ на это её обиженные сограждане переименовали Федерацию фехтования в Википедии в "Федерацию лохов", а министр спорта Незалежной Вадим Гутцайт захотел изменить правила прощания на турнирах.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Tibor Illyes

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров