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27 июля, 15:12

Оскорбления, злорадство и угрозы смертью: Украинцы открыли "портал в ад" в Instagram российской спортсменки

Россиянке Смирновой в соцсетях угрожают смертью из-за скандала на ЧМ по фехтованию

<p>Анна Смирнова после поединка 1/32 финала с украинкой Ольгой Харлан, завершившегося со счётом 15:7 в пользу украинки. Фото © AP / ТАСС / MB Media</p>

Анна Смирнова после поединка 1/32 финала с украинкой Ольгой Харлан, завершившегося со счётом 15:7 в пользу украинки. Фото © AP / ТАСС / MB Media

Российской саблистке Анне Смирновой поступают угрозы в социальных сетях после скандала на чемпионате мира по фехтованию, с которого отстранили украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Настоящий ад развернулся в Instagram*-аккаунте россиянки почти подо всеми последними публикациями.

Помимо оскорблений в адрес самой Смирновой, озлобленная украинская аудитория угрожает смертью членам её семьи.

Вот лишь малая часть той грязи, которую украинские пользователи принесли в соцсети российской спортсменки. Скриншот © Instagram*

Вот лишь малая часть той грязи, которую украинские пользователи принесли в соцсети российской спортсменки. Скриншот © Instagram*

Злорадство, угрозы, оскорбления в аккаунте российской саблистки Анны Смирновой. Скриншот © Instagram*

Злорадство, угрозы, оскорбления в аккаунте российской саблистки Анны Смирновой. Скриншот © Instagram*

Обиженные украинцы переименовали Федерацию фехтования в "Википедии" в "Федерацию лохов"

Обиженные украинцы переименовали Федерацию фехтования в "Википедии" в "Федерацию лохов"

Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Завершив поединок, та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поведение украинки выходит за рамки спортивной этики.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Марина Калегина
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