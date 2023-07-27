Оскорбления, злорадство и угрозы смертью: Украинцы открыли "портал в ад" в Instagram российской спортсменки

Российской саблистке Анне Смирновой поступают угрозы в социальных сетях после скандала на чемпионате мира по фехтованию, с которого отстранили украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Настоящий ад развернулся в Instagram*-аккаунте россиянки почти подо всеми последними публикациями.