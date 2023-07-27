Оскорбления, злорадство и угрозы смертью: Украинцы открыли "портал в ад" в Instagram российской спортсменки
Россиянке Смирновой в соцсетях угрожают смертью из-за скандала на ЧМ по фехтованию
Анна Смирнова после поединка 1/32 финала с украинкой Ольгой Харлан, завершившегося со счётом 15:7 в пользу украинки. Фото © AP / ТАСС / MB Media
Российской саблистке Анне Смирновой поступают угрозы в социальных сетях после скандала на чемпионате мира по фехтованию, с которого отстранили украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Настоящий ад развернулся в Instagram*-аккаунте россиянки почти подо всеми последними публикациями.
Помимо оскорблений в адрес самой Смирновой, озлобленная украинская аудитория угрожает смертью членам её семьи.
Вот лишь малая часть той грязи, которую украинские пользователи принесли в соцсети российской спортсменки. Скриншот © Instagram*
Злорадство, угрозы, оскорбления в аккаунте российской саблистки Анны Смирновой. Скриншот © Instagram*
Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Завершив поединок, та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поведение украинки выходит за рамки спортивной этики.
* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской