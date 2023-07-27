Украинский министр захотел изменить правила рукопожатий после скандала на ЧМ по фехтованию
Министр Гутцайт: На турнирах по фехтованию могут изменить протоколы прощания
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт после скандала на чемпионате мира по фехтованию с саблисткой Ольгой Харлан предположил, что на турнирах по этому виду спорта могут поменять протоколы приветствия и прощания. Однако как именно, он сказать затруднился.
"Есть случаи, когда израильтяне и арабские спортсмены не жмут друг другу руки, а касаются клинками — и судьи это приняли, так и тут. Однако в данном случае задача россиянки заключалась не в том, чтобы разойтись, а в том, чтобы создать прецедент", — приводит слова Гутцайта издание "Страна".
Также министр признал, что Международная федерация фехтования была вправе отстранить Харлан. Вместе с тем он убеждён, что якобы российская саблистка Анна Смирнова "провоцировала" свою соперницу.
Напомним, после встречи в 1/32 финала чемпионата мира украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поведение украинки выходит за рамки спортивной этики.
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