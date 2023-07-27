Украинский министр захотел изменить правила рукопожатий после скандала на ЧМ по фехтованию

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт после скандала на чемпионате мира по фехтованию с саблисткой Ольгой Харлан предположил, что на турнирах по этому виду спорта могут поменять протоколы приветствия и прощания. Однако как именно, он сказать затруднился.

"Есть случаи, когда израильтяне и арабские спортсмены не жмут друг другу руки, а касаются клинками — и судьи это приняли, так и тут. Однако в данном случае задача россиянки заключалась не в том, чтобы разойтись, а в том, чтобы создать прецедент", — приводит слова Гутцайта издание "Страна".