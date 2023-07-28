Глава МОК пообещал украинской саблистке Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пообещал украинской фехтовальщице Ольге Харлан выдать дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если у той возникнут проблемы с квалификацией на соревнования. Он написал спортсменке письмо в связи с её дисквалификацией после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

"Я тоже фехтовальщик и не могу себе представить, что вы чувствуете в этот момент. Принимая во внимание эту нестандартную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на участие в летних Олимпийских играх 2024 года на случай, если вы не сможете квалифицироваться на Олимпиаду за оставшееся до неё время", — говорится в письме Баха, текст которого опубликовал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.