Глава МОК пообещал украинской саблистке Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пообещал украинской фехтовальщице Ольге Харлан выдать дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если у той возникнут проблемы с квалификацией на соревнования. Он написал спортсменке письмо в связи с её дисквалификацией после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой.
"Я тоже фехтовальщик и не могу себе представить, что вы чувствуете в этот момент. Принимая во внимание эту нестандартную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на участие в летних Олимпийских играх 2024 года на случай, если вы не сможете квалифицироваться на Олимпиаду за оставшееся до неё время", — говорится в письме Баха, текст которого опубликовал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.
Напомним, после поединка Харлан с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию украинка не пожала сопернице руку. Вместо этого она выставила в сторону россиянки саблю. И хотя встреча завершилась в пользу Харлан, из-за нарушения её отстранили от турнира. Кстати, в результате скандала с Харлан её обиженные сограждане переименовали Федерацию фехтования в "Википедии" в "Федерацию лохов", а министр спорта Незалежной Вадим Гутцайт захотел изменить правила прощания на турнирах.