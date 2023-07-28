Лазейка в ковиде: Украинская фехтовальщица добилась отмены чёрной карты за тычок саблей в россиянку
Исполком FIE отменил дисквалификацию Ольги Харлан, не пожавшей руку Смирновой
Ольга Харлан. Фото © ТАСС / IMAGO / Gruppo LiveMedia
Исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение об отмене дисквалификации украинки Ольги Харлан, которая была наказана накануне за тычок саблей в российскую коллегу Анну Смирнову после поединка вместо рукопожатия. Об этом пишет La Repubblica.
Харлан подала апелляцию на решение об отстранении от турнира, которая и была удовлетворена. В FIE сочли, что она имела право на такой поступок. В тексте говорится, что, выставив вперёд саблю и не подпустив россиянку, украинка "попрощалась с ней согласно covid-протоколу", который не разрешает сближаться из-за угрозы распространения болезни. А данный протокол, напоминает издание, ещё официально не был отменён.
Также в FIE отметили, что дисквалификация вызвала жёсткую реакцию у киевских властей и неодобрение украинских болельщиков. В организации призвали к пониманию и пообещали, что конфликт будет максимально сглажен. В итоге Харлан допущена до участия в командном турнире, который состоится в ближайшее воскресенье.
Напомним, после поединка 1/32 финала чемпионата мира Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой, а вместо этого выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки, однако её отстранили от турнира. Российская сторона подала протест. Харлан была дисквалифицирована на два месяца.