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28 июля, 16:57

Лазейка в ковиде: Украинская фехтовальщица добилась отмены чёрной карты за тычок саблей в россиянку

Исполком FIE отменил дисквалификацию Ольги Харлан, не пожавшей руку Смирновой

<p>Ольга Харлан. Фото © ТАСС / IMAGO / Gruppo LiveMedia</p>

Ольга Харлан. Фото © ТАСС / IMAGO / Gruppo LiveMedia

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение об отмене дисквалификации украинки Ольги Харлан, которая была наказана накануне за тычок саблей в российскую коллегу Анну Смирнову после поединка вместо рукопожатия. Об этом пишет La Repubblica.

Харлан подала апелляцию на решение об отстранении от турнира, которая и была удовлетворена. В FIE сочли, что она имела право на такой поступок. В тексте говорится, что, выставив вперёд саблю и не подпустив россиянку, украинка "попрощалась с ней согласно covid-протоколу", который не разрешает сближаться из-за угрозы распространения болезни. А данный протокол, напоминает издание, ещё официально не был отменён.

Также в FIE отметили, что дисквалификация вызвала жёсткую реакцию у киевских властей и неодобрение украинских болельщиков. В организации призвали к пониманию и пообещали, что конфликт будет максимально сглажен. В итоге Харлан допущена до участия в командном турнире, который состоится в ближайшее воскресенье.

Саблистка Харлан: Украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам

Саблистка Харлан: Украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам

Напомним, после поединка 1/32 финала чемпионата мира Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой, а вместо этого выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки, однако её отстранили от турнира. Российская сторона подала протест. Харлан была дисквалифицирована на два месяца.

Татьяна Миссуми
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