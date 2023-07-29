В Госдуме прокомментировали отказ украинской саблистки пожать руку россиянке

Отказавшейся пожимать руку россиянке Анне Смирновой украинке Ольге Харлан стоит сменить спорт на другую деятельность. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

"Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить её подальше и заняться чем-нибудь другим", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Хамитов считает, что на спортсменку могли повлиять геополитическая ситуация на Украине и факт из биографии самой Харлан, которая ранее не смогла пройти в Верховную раду.

Депутат добавил, что после скандала Международная федерация фехтования (FIE) в угоду антироссийским силам собирается даже поменять регламент и отменить рукопожатия.