Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 17:19
8528

В Госдуме прокомментировали отказ украинской саблистки пожать руку россиянке

Депутат Хамитов: Украинской саблистке Харлан стоит сменить деятельность

Отказавшейся пожимать руку россиянке Анне Смирновой украинке Ольге Харлан стоит сменить спорт на другую деятельность. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

"Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить её подальше и заняться чем-нибудь другим", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Хамитов считает, что на спортсменку могли повлиять геополитическая ситуация на Украине и факт из биографии самой Харлан, которая ранее не смогла пройти в Верховную раду.

Депутат добавил, что после скандала Международная федерация фехтования (FIE) в угоду антироссийским силам собирается даже поменять регламент и отменить рукопожатия.

"Разумеется, никаких нарушений в поведении Харлан никто не усмотрел. А если бы она набросилась на Смирнову с кулаками, все бы тоже сказали, что так и надо?" — отметил Хамитов.

Украинка Ястремская просила WTA наказать Мирру Андрееву за лайки
Украинка Ястремская просила WTA наказать Мирру Андрееву за лайки

Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала.

BannerImage

Twitter / Tribuna.com Україна

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • фехтование
  • Госдума
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar