В Госдуме прокомментировали отказ украинской саблистки пожать руку россиянке
Депутат Хамитов: Украинской саблистке Харлан стоит сменить деятельность
Отказавшейся пожимать руку россиянке Анне Смирновой украинке Ольге Харлан стоит сменить спорт на другую деятельность. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.
"Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить её подальше и заняться чем-нибудь другим", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Хамитов считает, что на спортсменку могли повлиять геополитическая ситуация на Украине и факт из биографии самой Харлан, которая ранее не смогла пройти в Верховную раду.
Депутат добавил, что после скандала Международная федерация фехтования (FIE) в угоду антироссийским силам собирается даже поменять регламент и отменить рукопожатия.
"Разумеется, никаких нарушений в поведении Харлан никто не усмотрел. А если бы она набросилась на Смирнову с кулаками, все бы тоже сказали, что так и надо?" — отметил Хамитов.
Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала.
Twitter / Tribuna.com Україна