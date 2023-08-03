Рада потребовала пожизненной дисквалификации для российской саблистки Смирновой

В обращении говорится, что Верховная рада Украины полностью поддерживает поступок Ольги Харлан, просит наказать тех, кто её дисквалифицировал, а для российской спортсменки Анны Смирновой требует пожизненного отстранения "за провокационный поступок". В чём именно заключается провокация, если саблистка из РФ действовала по правилам, не уточняется.