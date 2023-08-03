Рада потребовала пожизненной дисквалификации для российской саблистки Смирновой
Российская саблистка Анна Смирнова после поединка 1/32 финала с украинкой Ольгой Харлан. Обложка © ТАСС / AP / Tibor Illyes
Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку согласно установленным правилам пожать руку украинке Ольге Харлан.
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В обращении говорится, что Верховная рада Украины полностью поддерживает поступок Ольги Харлан, просит наказать тех, кто её дисквалифицировал, а для российской спортсменки Анны Смирновой требует пожизненного отстранения "за провокационный поступок". В чём именно заключается провокация, если саблистка из РФ действовала по правилам, не уточняется.
Обращение Рады собираются направить парламентам и правительствам других государств, МОК и международным спортивным федерациям.
Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан вопреки правилам не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Украинскую фехтовальщицу, несмотря на победу, сначала отстранили от турнира, но затем передумали. Вдобавок Международная федерация фехтования даже решила отменить рукопожатия после скандала, а в МОК Харлан пообещали дополнительную квоту на Олимпиаду.