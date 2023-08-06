Суперкубок Англии по футболу в 17-й раз достался "Арсеналу"
Лондонский "Арсенал" в 17-й раз выиграл Суперкубок Англии по футболу. В серии пенальти на стадионе "Уэмбли" канониры со счётом 4:1 обыграли "Манчестер Сити".
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. За "Манчестер Сити" мяч забил Коул Палмер, у "Арсенала" отличился Леандро Троссард. В серии пенальти лондонцы были точнее. Для "Арсенала" эта победа в Суперкубке стала 17-й в истории. В последний раз канониры становились обладателями трофея в 2020 году — тогда по пенальти они обыграли "Ливерпуль".
Ранее сообщалось, что полузащитник Кай Хаверц перешёл из "Челси" в "Арсенал". Контракт 24-летнего немца рассчитан до лета 2028 года. Выступать футболист будет под 29-м номером.
Getty Images / David Price / Arsenal FC