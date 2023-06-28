Полузащитник Матео Ковачич перешёл из "Челси" в "Манчестер Сити"

Хорватский полузащитник Матео Ковачич перешёл из лондонского "Челси" в "Манчестер Сити". Согласно опубликованной информации, его контракт с клубом рассчитан на четыре года.

Официально сумма трансфера не сообщается, однако, по данным СМИ, она составила 25 млн фунтов плюс пять миллионов бонусами в случае выигрыша игроком трофеев.

29-летний футболист провёл в "Челси" пять сезонов, отыграв в 221 матче. Вместе с клубом он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В минувшем сезоне Ковачич принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.