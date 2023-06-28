Регион

Уведомления отключены

27 июня, 21:51

Полузащитник Матео Ковачич перешёл из "Челси" в "Манчестер Сити"

<p>Матео Ковачич подписывает контракт с "Ман Сити". Обложка © <a href="https://www.mancity.com/news/mens/mateo-kovacic-joins-manchester-city-63823479" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mancity.com</a></p>

Матео Ковачич подписывает контракт с "Ман Сити". Обложка © mancity.com

Хорватский полузащитник Матео Ковачич перешёл из лондонского "Челси" в "Манчестер Сити". Согласно опубликованной информации, его контракт с клубом рассчитан на четыре года.

Официально сумма трансфера не сообщается, однако, по данным СМИ, она составила 25 млн фунтов плюс пять миллионов бонусами в случае выигрыша игроком трофеев.

Завершивший карьеру футболист Ибрагимович ещё может вернуться на поле

Завершивший карьеру футболист Ибрагимович ещё может вернуться на поле

29-летний футболист провёл в "Челси" пять сезонов, отыграв в 221 матче. Вместе с клубом он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В минувшем сезоне Ковачич принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Лайф писал, что "Спартак" продал защитника Максимилиано Кофрие в "Клермон" за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне бельгиец выступал за французский клуб на правах аренды.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Челси
  • ФК Манчестер Сити
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров