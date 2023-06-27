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26 июня, 21:25

Завершивший карьеру футболист Ибрагимович ещё может вернуться на поле

Ибрагимович заявил о возможном возобновлении профессиональной карьеры

Завершивший карьеру футболиста нынешним летом нападающий Златан Ибрагимович заявил, что ещё может вернуться в футбол профессиональным игроком. Его слова приводит Sport Mediaset.

"Я горжусь тем, что люди снова хотят видеть меня в "Милане", пусть даже в другой роли. Такая страсть фанатов придаёт мне сил. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я вернусь на поле, кто знает", — сказал 41-летний спортсмен.

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста

Ранее Лайф писал, что экс-защитник сборной России Юрий Жирков может получить тренерскую должность в ФК "Зенит". Последним клубом 39-летнего игрока стали "Химки". За "Зенит" Жирков играл с 2016 по 2021 год.

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Twitter / Zlatan Ibrahimović

Юлия Коновалова
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