Завершивший карьеру футболист Ибрагимович ещё может вернуться на поле

"Я горжусь тем, что люди снова хотят видеть меня в "Милане", пусть даже в другой роли. Такая страсть фанатов придаёт мне сил. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я вернусь на поле, кто знает", — сказал 41-летний спортсмен.