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4 июня, 22:11

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста

<p>Церемония прощания со Златаном Ибрагимовичем в Милане. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1665474336524849153/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AC Milan</a></p>

Церемония прощания со Златаном Ибрагимовичем в Милане. Обложка © Twitter / AC Milan

Шведский футболист Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру. Об этом он объявил на церемонии прощания с болельщиками после окончания матча между "Миланом" и "Вероной" (3:1).

"Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики", — сказал нападающий. Также он поблагодарил семью, игроков, тренеров, персонал и менеджеров.

Фанаты "Милана" попрощались с Ибрагимовичем баннером "Прощай, бог"

Фанаты "Милана" попрощались с Ибрагимовичем баннером "Прощай, бог"

Златан начал профессиональную карьеру в 1999-м. Помимо "Милана" выступал за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Швеции провёл 122 матча и забил 62 гола — рекорд команды. Кроме того, 41-летний Ибрагимович является самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии.

Ранее о своих планах завершить карьеру заявил испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он также объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.

Лариса Сафронова
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