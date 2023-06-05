Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста

Шведский футболист Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру. Об этом он объявил на церемонии прощания с болельщиками после окончания матча между "Миланом" и "Вероной" (3:1).

"Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики", — сказал нападающий. Также он поблагодарил семью, игроков, тренеров, персонал и менеджеров.

Златан начал профессиональную карьеру в 1999-м. Помимо "Милана" выступал за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Швеции провёл 122 матча и забил 62 гола — рекорд команды. Кроме того, 41-летний Ибрагимович является самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии.