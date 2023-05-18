Рафаэль Надаль заявил о планах завершить карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что вскоре планирует завершить свою спортивную карьеру. А пока он принял решение не выступать на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.

"Меня не будет на Открытом чемпионате Франции. Я не буду играть ещё несколько месяцев. Вероятно, 2024 год станет последним в моей профессиональной спортивной карьере", — заявил он на специальной пресс-конференции.

Надалю 36 лет, он является рекордсменом Открытого чемпионата Франции с 14 победами на соревнованиях. Также на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема. Надаль не выступал на соревнованиях после того, как проиграл в январе во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду.