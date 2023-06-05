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4 июня, 21:41

Фанаты "Милана" попрощались с Ибрагимовичем баннером "Прощай, бог"

<p>Баннер болельщиков "Милана" на уход Златана Ибрагимовича. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1665435334186770432" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AC Milan</a></p>

Баннер болельщиков "Милана" на уход Златана Ибрагимовича. Обложка © Twitter / AC Milan

Болельщики "Милана" трогательно попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем. На трибунах стадиона "Сан-Сиро" в игре с "Вероной" (3:1) они выложили надпись Godbye, которую можно перевести как "Прощай, бог".

Швед не попал в заявку на последнюю игру сезона, однако посетил стадион. По ходу карьеры он неоднократно называл себя богом. 41-летний футболист покинул "Милан" в качестве свободного агента.

"Милан" устроит прощальную церемонию в честь Златана Ибрагимовича

"Милан" устроит прощальную церемонию в честь Златана Ибрагимовича

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий Карим Бензема провёл последний матч в футболке "Реала". В игре с "Атлетиком" (1:1) француз реализовал пенальти. Его следующим клубом станет саудовский "Аль-Иттихад".

Артур Лапсаков
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