Фанаты "Милана" попрощались с Ибрагимовичем баннером "Прощай, бог"
Баннер болельщиков "Милана" на уход Златана Ибрагимовича. Обложка © Twitter / AC Milan
Болельщики "Милана" трогательно попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем. На трибунах стадиона "Сан-Сиро" в игре с "Вероной" (3:1) они выложили надпись Godbye, которую можно перевести как "Прощай, бог".
Швед не попал в заявку на последнюю игру сезона, однако посетил стадион. По ходу карьеры он неоднократно называл себя богом. 41-летний футболист покинул "Милан" в качестве свободного агента.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий Карим Бензема провёл последний матч в футболке "Реала". В игре с "Атлетиком" (1:1) француз реализовал пенальти. Его следующим клубом станет саудовский "Аль-Иттихад".