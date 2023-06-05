Фанаты "Милана" попрощались с Ибрагимовичем баннером "Прощай, бог"

Болельщики "Милана" трогательно попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем. На трибунах стадиона "Сан-Сиро" в игре с "Вероной" (3:1) они выложили надпись Godbye, которую можно перевести как "Прощай, бог".

Швед не попал в заявку на последнюю игру сезона, однако посетил стадион. По ходу карьеры он неоднократно называл себя богом. 41-летний футболист покинул "Милан" в качестве свободного агента.