"Милан" устроит прощальную церемонию в честь Златана Ибрагимовича
Златан Ибрагимович покинет "Милан" по завершении сезона
Златан Ибрагимович. Обложка © ТАСС / IMAGO / Nicolo Campo
Шведский футболист Златан Ибрагимович покинет итальянский "Милан" после завершения текущего сезона. Об этом сообщило агентство France Press, сославшись на заявление футбольного клуба.
"Милан" намерен проститься со шведским нападающим в воскресенье вечером после небольшой церемонии.
Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, а ещё играл в составе клуба в период с 2010 по 2012 год. Выступая за "Милан", Златан дважды стал чемпионом Италии — в 2011 и 2022 годах. При этом завершать карьеру 41-летний футболист пока не планирует.
Ибрагимович за текущий сезон сыграл в четырёх матчах, забив один гол. Это сделало его самым возрастным автором забитого мяча за всю историю чемпионатов Италии.