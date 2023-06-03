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3 июня, 18:52

"Милан" устроит прощальную церемонию в честь Златана Ибрагимовича

Златан Ибрагимович покинет "Милан" по завершении сезона

<p>Златан Ибрагимович. Обложка © ТАСС / IMAGO / Nicolo Campo</p>

Златан Ибрагимович. Обложка © ТАСС / IMAGO / Nicolo Campo

Шведский футболист Златан Ибрагимович покинет итальянский "Милан" после завершения текущего сезона. Об этом сообщило агентство France Press, сославшись на заявление футбольного клуба.

"Милан" намерен проститься со шведским нападающим в воскресенье вечером после небольшой церемонии.

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Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, а ещё играл в составе клуба в период с 2010 по 2012 год. Выступая за "Милан", Златан дважды стал чемпионом Италии — в 2011 и 2022 годах. При этом завершать карьеру 41-летний футболист пока не планирует.

Ибрагимович за текущий сезон сыграл в четырёх матчах, забив один гол. Это сделало его самым возрастным автором забитого мяча за всю историю чемпионатов Италии.

Юрий Лысенко
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