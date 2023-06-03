"Милан" устроит прощальную церемонию в честь Златана Ибрагимовича

Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, а ещё играл в составе клуба в период с 2010 по 2012 год. Выступая за "Милан", Златан дважды стал чемпионом Италии — в 2011 и 2022 годах. При этом завершать карьеру 41-летний футболист пока не планирует.