Нападающий "Милана" Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в чемпионате Италии

Это произошло в матче 27-го тура с "Удинезе" (1:3), когда швед реализовал пенальти в концовке первого тайма. На тот момент Ибрагимовичу было 41 год и 166 дней. Предыдущее достижение принадлежало экс-защитнику "Милана" Алессандро Костакурте, забившему гол 19 мая 2007 года в матче против того же "Удинезе" в возрасте 41 года и 25 дней.