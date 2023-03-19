Нападающий "Милана" Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в чемпионате Италии
Нападающий футбольного "Милана" Златан Ибрагимович установил рекорд в чемпионате Италии, став самым возрастным автором гола в истории высшего национального дивизиона.
Это произошло в матче 27-го тура с "Удинезе" (1:3), когда швед реализовал пенальти в концовке первого тайма. На тот момент Ибрагимовичу было 41 год и 166 дней. Предыдущее достижение принадлежало экс-защитнику "Милана" Алессандро Костакурте, забившему гол 19 мая 2007 года в матче против того же "Удинезе" в возрасте 41 года и 25 дней.
Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и закончилась со счётом 3:2. Решающий гол на счету 34-летнего форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.
ТАСС / Zuma / Mickael Chavet