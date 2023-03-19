Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 01:57

Нападающий "Милана" Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в чемпионате Италии

Нападающий футбольного "Милана" Златан Ибрагимович установил рекорд в чемпионате Италии, став самым возрастным автором гола в истории высшего национального дивизиона.

Это произошло в матче 27-го тура с "Удинезе" (1:3), когда швед реализовал пенальти в концовке первого тайма. На тот момент Ибрагимовичу было 41 год и 166 дней. Предыдущее достижение принадлежало экс-защитнику "Милана" Алессандро Костакурте, забившему гол 19 мая 2007 года в матче против того же "Удинезе" в возрасте 41 года и 25 дней.

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и закончилась со счётом 3:2. Решающий гол на счету 34-летнего форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Mickael Chavet

Иван Косицын
  • Новости
  • ФК Милан
  • Златан Ибрагимович
  • Италия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров