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4 июня, 12:41

"Аль-Иттихад" согласовал двухлетний контракт с Каримом Бенземой

<p>Обложка © ТАСС / EPA / Rodrigo Jimenez</p>

Обложка © ТАСС / EPA / Rodrigo Jimenez

Французский нападающий Карим Бензема станет игроком саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад". Об этом сообщает местный телеканал Al Ekharabiya.

По итогам встречи футболиста с президентом клуба Анмаром Аль-Хайли и его заместителем Ахмедом Кааки был подписан контракт на два года. По данным местных СМИ, ранее Бенземе поступило предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 200 млн евро за сезон.

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Лайф напоминает, мадридский "Реал" объявил об уходе Бенземы по окончании сезона. В пресс-службе клуба добавили, что 6 июня состоится торжественная церемония проводов форварда в присутствии президента клуба Флорентины Переса.

Ирина Фальке
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