"Аль-Иттихад" согласовал двухлетний контракт с Каримом Бенземой
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Французский нападающий Карим Бензема станет игроком саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад". Об этом сообщает местный телеканал Al Ekharabiya.
По итогам встречи футболиста с президентом клуба Анмаром Аль-Хайли и его заместителем Ахмедом Кааки был подписан контракт на два года. По данным местных СМИ, ранее Бенземе поступило предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 200 млн евро за сезон.
Лайф напоминает, мадридский "Реал" объявил об уходе Бенземы по окончании сезона. В пресс-службе клуба добавили, что 6 июня состоится торжественная церемония проводов форварда в присутствии президента клуба Флорентины Переса.