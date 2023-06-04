"Аль-Иттихад" согласовал двухлетний контракт с Каримом Бенземой

По итогам встречи футболиста с президентом клуба Анмаром Аль-Хайли и его заместителем Ахмедом Кааки был подписан контракт на два года. По данным местных СМИ, ранее Бенземе поступило предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 200 млн евро за сезон.