"Реал" досрочно расторгнет контракт с Азаром, бельгиец покинет клуб 30 июня

Мадридский "Реал" сообщил о том, что договорился с полузащитником Эденом Азаром о досрочном расторжении его контракта. Об этом в субботу заявила пресс-служба клуба.

Соглашение между "Реалом" и бронзовым призёром ЧМ-2018 должно было закончиться летом 2024 года. По условиям новой договорённости, Азар покинет команду 30 июня 2023 года.

Бельгиец присоединился к испанскому клубу в 2019 году, перейдя из английского "Челси" за 115 млн евро. Вместе с "Реалом" Азар дважды стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, а также стал победителем Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов. На его счету 76 матчей за "Реал", в которых он забил семь голов и отметился 12 результативными передачами.