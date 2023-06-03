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3 июня, 19:23

"Реал" досрочно расторгнет контракт с Азаром, бельгиец покинет клуб 30 июня

<p>Эден Азар. Обложка © ТАСС / EPA / PETER POWELL</p>

Эден Азар. Обложка © ТАСС / EPA / PETER POWELL

Мадридский "Реал" сообщил о том, что договорился с полузащитником Эденом Азаром о досрочном расторжении его контракта. Об этом в субботу заявила пресс-служба клуба.

Соглашение между "Реалом" и бронзовым призёром ЧМ-2018 должно было закончиться летом 2024 года. По условиям новой договорённости, Азар покинет команду 30 июня 2023 года.

Бельгиец присоединился к испанскому клубу в 2019 году, перейдя из английского "Челси" за 115 млн евро. Вместе с "Реалом" Азар дважды стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, а также стал победителем Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов. На его счету 76 матчей за "Реал", в которых он забил семь голов и отметился 12 результативными передачами.

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Ранее сегодня стало известно, что "Реал" покинет и полузащитник Марко Асенсио. Он играл в составе клуба семь лет.

Юрий Лысенко
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