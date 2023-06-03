Полузащитник Марко Асенсио покидает "Реал"

Испанский полузащитник Марко Асенсио уходит из "Реала" в конце сезона после семилетней игры за клуб. Об этом сообщается на сайте мадридского ФК.

"Он пришёл в "Реал", когда ему было всего 20 лет. Ему удалось войти в историю нашего клуба, который блистал в один из самых успешных периодов. Мы, мадридисты, никогда не забудем его карьеру и образцовое поведение за всё это время", — говорится в тексте.

В клубе пожелали 27-летнему спортсмену успехов на новом этапе жизни и подчеркнули, что "Реал" навсегда останется домом Асенсио, куда он может в любой момент вернуться. Футболист присоединился к команде в 2015 году, перейдя из "Мальорки". В составе ФК он завоевал 17 титулов.