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2 июня, 21:03

Полузащитник "Наполи" Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Италии

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Италии. Об этом сообщается на сайте Серии А.

В 33 играх сезона грузинский футболист забил 12 мячей и отдал десять голевых передач.

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При этом победителя определяли благодаря расширенному анализу Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. В рейтинге учитываются не только статистика и технико-тактические действия, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать движение без мяча, выбор игроком позиции, вклад в техническую и физическую эффективность команды.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Италии "Наполи" стал чемпионом впервые с 1990 года, когда за команду ещё выступал Диего Марадона. Для коллектива из Неаполя это третье чемпионство в истории.

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sscnapoli.it

Артур Лапсаков
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