Полузащитник "Наполи" Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Италии
Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Италии. Об этом сообщается на сайте Серии А.
В 33 играх сезона грузинский футболист забил 12 мячей и отдал десять голевых передач.
При этом победителя определяли благодаря расширенному анализу Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. В рейтинге учитываются не только статистика и технико-тактические действия, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать движение без мяча, выбор игроком позиции, вклад в техническую и физическую эффективность команды.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата Италии "Наполи" стал чемпионом впервые с 1990 года, когда за команду ещё выступал Диего Марадона. Для коллектива из Неаполя это третье чемпионство в истории.