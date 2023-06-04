Карим Бензема покинет "Реал Мадрид"
"Реал" объявил об уходе обладателя "Золотого мяча" Бензема по окончании сезона
Карим Бензема во время матча "Реал Мадрид" – "Райо Вальекано" чемпионата Испании по футболу. Обложка © ТАСС / EPA / Rodrigo Jimenez
Французский нападающий Карим Бензема покинет испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" по окончании сезона. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ФК.
"Реал" и капитан Карим Бензема договорились о завершении его блестящего и незабываемого периода в качестве игрока клуба. "Реал" выражает свою благодарность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", — отмечается в сообщении.
Пресс-служба также сообщила, что 6 июня состоится торжественная церемония проводов Бензема в присутствии президента клуба Флорентино Переса.
35-летний Бензема выступал за испанский клуб с 2009 года. В его составе француз стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного Чемпионата мира, четырёхкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА. По три раза Бензема в составе "Реала" выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, а в прошлом году нападающий получил приз "Золотой мяч". До "Реала" спортсмен выступал за "Лион".
Накануне стало известно об уходе из "королевского клуба" полузащитника Марко Асенсио, который выступал за "Реал" на протяжении семи лет. Также стан "сливочных" покидает бельгиец Эден Азар.