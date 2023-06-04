Карим Бензема покинет "Реал Мадрид"

Французский нападающий Карим Бензема покинет испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" по окончании сезона. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ФК.

"Реал" и капитан Карим Бензема договорились о завершении его блестящего и незабываемого периода в качестве игрока клуба. "Реал" выражает свою благодарность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что 6 июня состоится торжественная церемония проводов Бензема в присутствии президента клуба Флорентино Переса.