"Рекорд британского футбола": Стала известна сумма трансфера Деклана Райса в "Арсенал"

Полузащитник Деклан Райс перешёл в "Арсенал" из "Вест Хэма" за рекордную для британского футбола сумму в 105 миллионов евро, узнал Sky Sports. Таким образом, титул самого дорогого игрока среди футболистов Туманного Альбиона он забрал у Джека Грилиша, перешедшего в 2021 году в "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов евро.

В самом "Арсенале" объявили о переходе Райса. В клубе заявили, что контракт многолетний, но срок озвучивать не стали. А главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признался, что прощаться с игроком грустно.

"Я хотел бы лично поблагодарить Деклана за всё, что он сделал за время своего пребывания в "Вест Хэме". Очевидно, что это грустно, когда мы прощаемся с кем-то, кто был с нами так долго, но теперь мы должны смотреть вперёд. "Вест Хэм" — большой клуб, и, как показывает история, ни один игрок не может быть больше, чем клуб", — заметил Мойес.

24-летний Деклан Райс выступал за взрослый состав "Вест Хэма" с 2017 года. На его счету 245 матчей за команду в разных соревнованиях, он забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. С ним в составе "Вэст Хэм" стал победителем Лиги конференций в сезоне 2022/23.