Умер легендарный футболист Луис Суарес Мирамонтес

Знаменитый испанский футболист — обладатель "Золотого мяча" 1960 года и чемпион Европы 1964 года — Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Причины смерти легенды футбола не уточняются. Федерация выразила соболезнования его родным и близким.

Луис Суарес Мирамонтес выступал за "Депортиво", "Барселону", "Интер", "Сампдорию". Он два раза становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка страны и Кубка ярмарок. Трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды — Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.