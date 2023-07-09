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9 июля, 09:37
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Умер легендарный футболист Луис Суарес Мирамонтес

Умер обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы по футболу 1964 года Луис Суарес

<p>Луис Суарес Мирамонтес. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Su%C3%A1rez_(footballer,_born_1935)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Луис Суарес Мирамонтес. Обложка © Wikipedia

Знаменитый испанский футболист — обладатель "Золотого мяча" 1960 года и чемпион Европы 1964 года — Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Причины смерти легенды футбола не уточняются. Федерация выразила соболезнования его родным и близким.

Луис Суарес Мирамонтес выступал за "Депортиво", "Барселону", "Интер", "Сампдорию". Он два раза становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка страны и Кубка ярмарок. Трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды — Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Скончался 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов

Скончался 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов

Ранее Лайф писал, что умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию Николай Алёхин. Выдающийся саблист ушёл из жизни в возрасте 68 лет.

Никита Никонов
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