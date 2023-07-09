Умер легендарный футболист Луис Суарес Мирамонтес
Умер обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы по футболу 1964 года Луис Суарес
Луис Суарес Мирамонтес. Обложка © Wikipedia
Знаменитый испанский футболист — обладатель "Золотого мяча" 1960 года и чемпион Европы 1964 года — Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Причины смерти легенды футбола не уточняются. Федерация выразила соболезнования его родным и близким.
Луис Суарес Мирамонтес выступал за "Депортиво", "Барселону", "Интер", "Сампдорию". Он два раза становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка страны и Кубка ярмарок. Трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды — Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.
Ранее Лайф писал, что умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию Николай Алёхин. Выдающийся саблист ушёл из жизни в возрасте 68 лет.