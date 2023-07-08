Умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию белорус Николай Алёхин

"Уход Николая Алёхина стал горькой утратой для отечественного фехтования. В белорусском спорте его имя навсегда вписано золотыми буквами. Прославленный фехтовальщик останется примером для многих молодых атлетов различных видов спорта", — отметил в соболезновании президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Николай Алёхин родился в 1954 году в Минске. На московской Олимпиаде 1980 года в составе сборной СССР взял золото в командных соревнованиях саблистов. Неоднократно побеждал и был призёром на чемпионатах мира и СССР в командной сабле. Кроме того, он обладатель Кубка Европы и бронзовый призёр чемпионата СССР в личном первенстве. Был тренером сборной команды БССР по фехтованию на саблях, возглавлял республиканский клуб "Золотой клинок". Награждён медалью "За трудовое отличие".