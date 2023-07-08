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8 июля, 20:45

Умер чемпион Олимпиады-80 по фехтованию белорус Николай Алёхин

<p>Николай Алёхин. Обложка © <a href="https://t.me/noc_belarus/9016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальный олимпийский комитет Белоруссии</a></p>

Николай Алёхин. Обложка © Национальный олимпийский комитет Белоруссии

На 69-м году жизни скончался белорусский фехтовальщик на саблях, заслуженный мастер спорта СССР Николай Алёхин. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет республики в телеграм-канале.

"Уход Николая Алёхина стал горькой утратой для отечественного фехтования. В белорусском спорте его имя навсегда вписано золотыми буквами. Прославленный фехтовальщик останется примером для многих молодых атлетов различных видов спорта", — отметил в соболезновании президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Николай Алёхин родился в 1954 году в Минске. На московской Олимпиаде 1980 года в составе сборной СССР взял золото в командных соревнованиях саблистов. Неоднократно побеждал и был призёром на чемпионатах мира и СССР в командной сабле. Кроме того, он обладатель Кубка Европы и бронзовый призёр чемпионата СССР в личном первенстве. Был тренером сборной команды БССР по фехтованию на саблях, возглавлял республиканский клуб "Золотой клинок". Награждён медалью "За трудовое отличие".

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Лариса Сафронова
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