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7 июля, 20:56

Скончался 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов

РФС: Умер 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов

<p>Футбольный арбитр Даниил Шеметов. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/218497" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a></p>

Футбольный арбитр Даниил Шеметов. Обложка © РФС

Умер 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов, передаёт пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Что стало причиной произошедшего, неизвестно.

В РФС выразили соболезнования родным и близким Шеметова и пообещали оказать необходимую помощь.

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра", — указано в сообщении.

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Анатолий Симоненко
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