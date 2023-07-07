Скончался 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов
РФС: Умер 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов
Футбольный арбитр Даниил Шеметов. Обложка © РФС
Умер 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов, передаёт пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Что стало причиной произошедшего, неизвестно.
В РФС выразили соболезнования родным и близким Шеметова и пообещали оказать необходимую помощь.
"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра", — указано в сообщении.
Ранее бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг.