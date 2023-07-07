Скончался 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов

Умер 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов, передаёт пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Что стало причиной произошедшего, неизвестно.

В РФС выразили соболезнования родным и близким Шеметова и пообещали оказать необходимую помощь.

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра", — указано в сообщении.