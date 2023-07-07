Легенда "Манчестер Юнайтед" ван дер Сар попал в реанимацию

Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию. По данным пресс-службы "Аякса", у него произошло кровоизлияние в мозг.

На данный момент бывший голкипер команды находится в стабильном состоянии. Что именно спровоцировало кровоизлияние, пока неизвестно.

Напомним, что несколько недель назад ван дер Сар принял решение уйти с поста генерального директора "Аякса". Его контракт был рассчитан до 2025 года, но последнее время его часто подвергали критике из-за спортивных неудач.