Регион

Уведомления отключены

7 июля, 20:14

Легенда "Манчестер Юнайтед" ван дер Сар попал в реанимацию

"Аякс": Эдвин ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

<p>Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар. Обложка © <a href="https://english.ajax.nl/articles/edwin-van-der-sar-suffered-bleeding-around-the-brain/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AFC Ajax</a></p>

Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар. Обложка © AFC Ajax

Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию. По данным пресс-службы "Аякса", у него произошло кровоизлияние в мозг.

На данный момент бывший голкипер команды находится в стабильном состоянии. Что именно спровоцировало кровоизлияние, пока неизвестно.

Напомним, что несколько недель назад ван дер Сар принял решение уйти с поста генерального директора "Аякса". Его контракт был рассчитан до 2025 года, но последнее время его часто подвергали критике из-за спортивных неудач.

В российском зоопарке из-за инсульта утонула в бассейне белая медведица Забава

В российском зоопарке из-за инсульта утонула в бассейне белая медведица Забава

Ранее Лайф писал, что вратарь американского футбольного клуба "Интер Майами" Ник Марсман госпитализирован после укуса ядовитого паука в зоопарке. Об этом рассказала жена футболиста Натали ден Деккер.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров