Легенда "Манчестер Юнайтед" ван дер Сар попал в реанимацию
"Аякс": Эдвин ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг
Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар. Обложка © AFC Ajax
Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" 52-летний Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию. По данным пресс-службы "Аякса", у него произошло кровоизлияние в мозг.
На данный момент бывший голкипер команды находится в стабильном состоянии. Что именно спровоцировало кровоизлияние, пока неизвестно.
Напомним, что несколько недель назад ван дер Сар принял решение уйти с поста генерального директора "Аякса". Его контракт был рассчитан до 2025 года, но последнее время его часто подвергали критике из-за спортивных неудач.
Ранее Лайф писал, что вратарь американского футбольного клуба "Интер Майами" Ник Марсман госпитализирован после укуса ядовитого паука в зоопарке. Об этом рассказала жена футболиста Натали ден Деккер.