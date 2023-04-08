В российском зоопарке из-за инсульта утонула в бассейне белая медведица Забава

В Большереченском зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава. Во время купания в бассейне произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минкульта.

Медведица Забава резвится в зоопарке. Видео © VK / Большереченский зоопарк

"Специалистами было установлено, что у Забавы произошло кровоизлияние в головной мозг в тот момент, когда она находилась в бассейне. Как отметили эксперты, то, что медведь утонул, не единичный случай, так бывает и в природе, и в зоопарках. Никто не застрахован от инсульта", — сообщает РИА "Новости" комментарий ведомства.

Медведица не смогла самостоятельно выбраться из проруби. В результате тело Забавы доставали водолазы. Вскрытие медведицы проводили два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, их курировал по видеосвязи специалист из Московского зоопарка. Во время процедуры было выявлено, что органы Забавы находились в идеальном состоянии. Свои соболезнования сотрудникам зоопарка и всем омичам, которые любили эту медведицу, выразил министр культуры Омской области Юрий Трофимов в соцсети "ВКонтакте". К его словам присоединился и врио губернатора региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.

"Важно разобраться, что послужило причиной — несчастный случай или халатность. Соответствующие поручения даны региональному Министерству культуры", — добавил он.

В зоопарке рассказали, что Забава у них появилась в 2020 году. Она очень любила играть с мячами и бегать вдоль вольера. Медведица была любимицей местных жителей.