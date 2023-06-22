Одноклубник Месси попал в больницу после укуса ядовитого паука

Вратарь американского футбольного клуба "Интер Майами" Ник Марсман госпитализирован после укуса ядовитого паука в зоопарке. Об этом рассказала жена футболиста Натали ден Деккер.

"Недостаток жизни в тропическом климате — это возможность того, что при походе в зоопарк вас может укусить ядовитый паук... и вас госпитализируют на три дня", — написала Натали ден Деккер в соцсетях.

Марсман играет за "Интер Майами" с 2021 года. Ранее он выступал за "Фейеноорд", "Утрехт" и другие нидерландские клубы.