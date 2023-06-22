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22 июня, 05:01

Одноклубник Месси попал в больницу после укуса ядовитого паука

Вратарь "Интер Майами" Марсман госпитализирован после укуса ядовитого паука

Вратарь американского футбольного клуба "Интер Майами" Ник Марсман госпитализирован после укуса ядовитого паука в зоопарке. Об этом рассказала жена футболиста Натали ден Деккер.

"Недостаток жизни в тропическом климате — это возможность того, что при походе в зоопарк вас может укусить ядовитый паук... и вас госпитализируют на три дня", — написала Натали ден Деккер в соцсетях.

Лионель Месси проведёт дебютный матч за "Интер Майами" в ночь на 22 июля

Лионель Месси проведёт дебютный матч за "Интер Майами" в ночь на 22 июля

Марсман играет за "Интер Майами" с 2021 года. Ранее он выступал за "Фейеноорд", "Утрехт" и другие нидерландские клубы.

Ранее Лайф писал, что 7 июня Месси объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, одним из владельцев которого является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. До этого аргентинский футболист выступал за французский "Пари Сен-Жермен", а ранее — в "Барселоне".

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / officialnickmarsman

Юлия Коновалова
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