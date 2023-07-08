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8 июля, 01:07

Умер автор скандального реалити-шоу "За стеклом" Григорий Любомиров

На 70-м году жизни скончался автор реалити-шоу "За стеклом" Григорий Любомиров

<p>Режиссёр и продюсер Григорий Любомиров. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/producer/ros/24291/foto/1375194/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru </a></p>

Режиссёр и продюсер Григорий Любомиров. Обложка © kino-teatr.ru

В возрасте 69 лет скончался российский режиссёр и продюсер Григорий Любомиров, который работал над созданием телешоу "За стеклом", "Куклы" и "Рублёвка.Live". Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

"Григорий Петрович Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистом: сценаристом, режиссёром и продюсером. ​Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", — указано в сообщении.

Среди известных работ Любомирова — картины "Импичмент по-русски", "Маски сокитов", "Тайны посвящения", а также сериал "Кулагин и партнёры". Он также был режиссёром и сценаристом программы "Куклы", продюсером сериалов "Одинокий волк", "Лестница в небеса", "Рублёвка.Live", "Город соблазнов" и прочих.

Церемония прощания пройдёт 8 июля в Николо-Архангельском крематории.

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Анатолий Симоненко
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