Умер автор скандального реалити-шоу "За стеклом" Григорий Любомиров

В возрасте 69 лет скончался российский режиссёр и продюсер Григорий Любомиров, который работал над созданием телешоу "За стеклом", "Куклы" и "Рублёвка.Live". Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

"Григорий Петрович Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистом: сценаристом, режиссёром и продюсером. ​Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", — указано в сообщении.

Среди известных работ Любомирова — картины "Импичмент по-русски", "Маски сокитов", "Тайны посвящения", а также сериал "Кулагин и партнёры". Он также был режиссёром и сценаристом программы "Куклы", продюсером сериалов "Одинокий волк", "Лестница в небеса", "Рублёвка.Live", "Город соблазнов" и прочих.

Церемония прощания пройдёт 8 июля в Николо-Архангельском крематории.