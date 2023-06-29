"Арсенал" купил молодого немца у "Челси"
Кай Хаверц перешёл из "Челси" в "Арсенал"
Полузащитник Кай Хаверц перешёл из "Челси" в "Арсенал". Информацию о трансфере игрока подтвердили в пресс-службах лондонских команд.
Контракт 24-летнего немца рассчитан до лета 2028 года. Выступать футболист будет под 29-м номером.
Официально сумма перехода не раскрывается, но, по данным СМИ, Хаверц обошёлся "Арсеналу" в 60+5 млн фунтов. Игрока хотел видеть в клубе главный тренер Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть быстро.
Хаверц перешёл в "Челси" из "Байера" в сентябре 2020 года. На его счету 139 игр во всех турнирах, 32 гола и 15 результативных передач.
Ранее стало известно, что "Спартак" продал защитника Максимилиано Кофрие в "Клермон" за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне бельгиец выступал за французский клуб на правах аренды.