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28 июня, 23:17

"Арсенал" купил молодого немца у "Челси"

Кай Хаверц перешёл из "Челси" в "Арсенал"

Полузащитник Кай Хаверц перешёл из "Челси" в "Арсенал". Информацию о трансфере игрока подтвердили в пресс-службах лондонских команд.

Контракт 24-летнего немца рассчитан до лета 2028 года. Выступать футболист будет под 29-м номером.

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Официально сумма перехода не раскрывается, но, по данным СМИ, Хаверц обошёлся "Арсеналу" в 60+5 млн фунтов. Игрока хотел видеть в клубе главный тренер Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть быстро.

Хаверц перешёл в "Челси" из "Байера" в сентябре 2020 года. На его счету 139 игр во всех турнирах, 32 гола и 15 результативных передач.

Ранее стало известно, что "Спартак" продал защитника Максимилиано Кофрие в "Клермон" за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне бельгиец выступал за французский клуб на правах аренды.

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arsenal.com

Артур Лапсаков
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