"Арсенал" купил молодого немца у "Челси"

Полузащитник Кай Хаверц перешёл из "Челси" в "Арсенал". Информацию о трансфере игрока подтвердили в пресс-службах лондонских команд.

Контракт 24-летнего немца рассчитан до лета 2028 года. Выступать футболист будет под 29-м номером.

Официально сумма перехода не раскрывается, но, по данным СМИ, Хаверц обошёлся "Арсеналу" в 60+5 млн фунтов. Игрока хотел видеть в клубе главный тренер Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть быстро.

Хаверц перешёл в "Челси" из "Байера" в сентябре 2020 года. На его счету 139 игр во всех турнирах, 32 гола и 15 результативных передач.