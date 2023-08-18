"Ахмат" представил нового тренера

Новым главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. Его контракт рассчитан на три года. О назначении сообщила пресс-служба команды.

В тренерский штаб наставника вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

"Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!" — говорится в сообщении "Ахмата".

Ромащенко ранее уже работал в грозненском ФК: с октября 2011 года по май 2013 года он был ассистентом тогдашнего главного тренера Станислава Черчесова.