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18 августа, 11:53

"Ахмат" представил нового тренера

Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК "Ахмат"

<p>Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК "Ахмат". Обложка © Телеграм-канал<a href="https://t.me/akhmatgrozny/4118" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "ФК Ахмат Грозный"</a></p>

Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК "Ахмат". Обложка © Телеграм-канал "ФК Ахмат Грозный"

Новым главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. Его контракт рассчитан на три года. О назначении сообщила пресс-служба команды.

В тренерский штаб наставника вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

"Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!" — говорится в сообщении "Ахмата".

Ромащенко ранее уже работал в грозненском ФК: с октября 2011 года по май 2013 года он был ассистентом тогдашнего главного тренера Станислава Черчесова.

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Напомним, 15 августа ФК "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева, который занимал пост главного тренера. Ташуев был наставником грозненцев с сентября 2022 года. В июне он заключил новый договор, который должен был закончиться только 31 мая 2026 года, но позже решил его расторгнуть.

Александра Вишнякова
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