"Ахмат" представил нового тренера
Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК "Ахмат"
Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК "Ахмат". Обложка © Телеграм-канал "ФК Ахмат Грозный"
Новым главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. Его контракт рассчитан на три года. О назначении сообщила пресс-служба команды.
В тренерский штаб наставника вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).
"Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!" — говорится в сообщении "Ахмата".
Ромащенко ранее уже работал в грозненском ФК: с октября 2011 года по май 2013 года он был ассистентом тогдашнего главного тренера Станислава Черчесова.
Напомним, 15 августа ФК "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева, который занимал пост главного тренера. Ташуев был наставником грозненцев с сентября 2022 года. В июне он заключил новый договор, который должен был закончиться только 31 мая 2026 года, но позже решил его расторгнуть.