Главный тренер "Ахмата" уволился спустя два месяца после заключения нового контракта

Главный тренер ФК "Ахмат" Сергей Ташуев расторг свой контракт с командой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.

"Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере", — сказано в публикации.

Кроме того, "Ахмат" сообщил, что нового главного тренера назначат в ближайшем будущем. А пока что подготовку команды к РПЛ и тренерские обязанности возьмёт на себя Иса Байтиев, тренирующий молодёжный состав команды из Грозного.

Ташуев занимал должность главного тренера "Ахмата" с сентября 2022 года. В июне он заключил с командой новый договор, который должен был закончиться 31 мая 2026 года.