Регион

Уведомления отключены

15 августа, 09:18

Главный тренер "Ахмата" уволился спустя два месяца после заключения нового контракта

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев расторг контракт с клубом

<p>Сергей Ташуев. Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Сергей Ташуев. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Главный тренер ФК "Ахмат" Сергей Ташуев расторг свой контракт с командой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.

"Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере", сказано в публикации.

Кроме того, "Ахмат" сообщил, что нового главного тренера назначат в ближайшем будущем. А пока что подготовку команды к РПЛ и тренерские обязанности возьмёт на себя Иса Байтиев, тренирующий молодёжный состав команды из Грозного.

Ташуев занимал должность главного тренера "Ахмата" с сентября 2022 года. В июне он заключил с командой новый договор, который должен был закончиться 31 мая 2026 года.

"Ахмат" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России по футболу

"Ахмат" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России по футболу

А 13 августа стало известно, что главный тренер итальянской сборной по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку, написав заявление по собственному желанию. Он занимал должность главного тренера сборной Италии с 2018 года.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Ахмат
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров