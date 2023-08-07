"Ахмат" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России по футболу

Грозненский "Ахмат" одержал победу над ФК "Сочи" в матче третьего тура чемпионата России. Матч закончился со счётом 2:1.

Игра была напряжённой: счёт был открыт только на 36-й минуте встречи полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа, который реализовал пенальти. Однако уже спустя 6 минут нападающий "Ахмата" Владимир Ильин сравнял счёт. Позже, на 45+3-й минуте, полузащитник грозненской команды Артём Тимофеев забил ещё один гол.

В результате "Ахмат" поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. При этом ФК "Сочи", имея то же количество баллов, опустился на 11-ю позицию. Уже в следующем туре грозненская команда встретится с нижегородским "Пари НН".