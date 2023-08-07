"Ахмат" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России по футболу
"Ахмат" победил "Сочи" в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1
Грозненский "Ахмат" одержал победу над ФК "Сочи" в матче третьего тура чемпионата России. Матч закончился со счётом 2:1.
Игра была напряжённой: счёт был открыт только на 36-й минуте встречи полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа, который реализовал пенальти. Однако уже спустя 6 минут нападающий "Ахмата" Владимир Ильин сравнял счёт. Позже, на 45+3-й минуте, полузащитник грозненской команды Артём Тимофеев забил ещё один гол.
В результате "Ахмат" поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. При этом ФК "Сочи", имея то же количество баллов, опустился на 11-ю позицию. Уже в следующем туре грозненская команда встретится с нижегородским "Пари НН".
Ранее "Динамо" со счётом 3:2 обыграло "Зенит" в матче третьего тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге. В московской команде голы забили Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв. Мяч в собственные ворота отправил защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна. У петербуржцев отличился нападающий Иван Сергеев. Полузащитнику хозяев Вильмару Барриосу дали красную карточку.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов