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6 августа, 18:31

"Динамо" со счётом 3:2 обыграло "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" со счётом 3:2 обыграло "Зенит" в матче третьего тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге.

В московской команде голы забили Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв. Мяч в собственные ворота отправил защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна. У петербуржцев отличился нападающий Иван Сергеев. Полузащитнику хозяев Вильмару Барриосу дали красную карточку.

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Ранее Лайф писал, что "Динамо" и "Крылья Советов" устроили голевую феерию в матче второго тура РПЛ. Эта игра состоялась на "Самара-арене".

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов
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