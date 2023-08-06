"Динамо" со счётом 3:2 обыграло "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" со счётом 3:2 обыграло "Зенит" в матче третьего тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге.

В московской команде голы забили Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв. Мяч в собственные ворота отправил защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна. У петербуржцев отличился нападающий Иван Сергеев. Полузащитнику хозяев Вильмару Барриосу дали красную карточку.