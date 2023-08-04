Футболиста "Зенита" не пустили на самолёт в Чехию, потому что он россиянин
Защитника "Зенита" Караваева не пустили на самолёт в Чехию
Вячеслав Караваев. Обложка © VK / ФК "Зенит"
Защитник петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что из-за российского паспорта его не пустили на рейс из Стамбула в Прагу.
"Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами", — рассказал 28-летний Караваев в интервью Sport24.
В итоге игроку пришлось брать билет до Вены, где его встретил экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек, который специально приехал из Чехии в Австрию. После этого футболисты ещё три часа добирались на машине до Праги.
Караваев выступает за "Зенит" с 2019 года, став двукратным чемпионом России. В составе клуба с берегов Невы он провёл 86 встреч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.
А ранее Лайф сообщал, что чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства ради выступления в тольяттинской "Ладе". Как отметил спортивный директор клуба Рафик Якубов, спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.