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4 августа, 14:31

Футболиста "Зенита" не пустили на самолёт в Чехию, потому что он россиянин

Защитника "Зенита" Караваева не пустили на самолёт в Чехию

<p>Вячеслав Караваев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?z=photo-16824047_457379319/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Вячеслав Караваев. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Защитник петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что из-за российского паспорта его не пустили на рейс из Стамбула в Прагу.

"Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами", — рассказал 28-летний Караваев в интервью Sport24.

В итоге игроку пришлось брать билет до Вены, где его встретил экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек, который специально приехал из Чехии в Австрию. После этого футболисты ещё три часа добирались на машине до Праги.

Караваев выступает за "Зенит" с 2019 года, став двукратным чемпионом России. В составе клуба с берегов Невы он провёл 86 встреч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

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А ранее Лайф сообщал, что чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства ради выступления в тольяттинской "Ладе". Как отметил спортивный директор клуба Рафик Якубов, спортсмен не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге.

Наталья Исакова
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