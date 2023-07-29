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29 июля, 14:54

"Динамо" и "Крылья Советов" устроили голевую феерию в матче второго тура РПЛ

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью 3:3 в матче второго тура РПЛ

<p>Матч "Крылья Советов" – "Динамо". Обложка © <a href="https://pfcks.ru/news/novosti_2188.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ПФК "Крылья Советов"</a></p>

Матч "Крылья Советов" – "Динамо". Обложка © Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью 3:3 с московским "Динамо" в матче второго тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на "Самара-арене".

Счёт на восьмой минуте открыл Арсен Захарян. На 30-й Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. До конца первого тайма команды ещё по разу обменялись голами — у хозяев забил бразильский защитник Фернандо Костанца (35-я), у динамовцев отличился Фёдор Смолов (39-я).

К радости самарских болельщиков во втором тайме их команда сыграла гораздо лучше, чем в первом. Сначала нидерландский защитник Гленн Бейл сделал счёт 2:3 (74-я), а на первой добавленной минуте судья Артём Любимов назначил пенальти. Аргентинский нападающий "Крыльев" Бенхамин Гарре переиграл Антона Шунина и установил окончательный счёт на табло — 3:3.

Этот матч стал первым во втором туре, и самарский клуб сейчас возглавляет турнирную таблицу с четырьмя очками. "Динамо" же в этой игре заработало своё первое очко в новом сезоне и пока располагается на десятой строчке. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют дома с "Ростовом" 5 августа, а бело-голубых шестого числа ждёт выездная встреча с чемпионом — "Зенитом".

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Никита Никонов
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