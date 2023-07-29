"Динамо" и "Крылья Советов" устроили голевую феерию в матче второго тура РПЛ

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью 3:3 с московским "Динамо" в матче второго тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на "Самара-арене".

Счёт на восьмой минуте открыл Арсен Захарян. На 30-й Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. До конца первого тайма команды ещё по разу обменялись голами — у хозяев забил бразильский защитник Фернандо Костанца (35-я), у динамовцев отличился Фёдор Смолов (39-я).

К радости самарских болельщиков во втором тайме их команда сыграла гораздо лучше, чем в первом. Сначала нидерландский защитник Гленн Бейл сделал счёт 2:3 (74-я), а на первой добавленной минуте судья Артём Любимов назначил пенальти. Аргентинский нападающий "Крыльев" Бенхамин Гарре переиграл Антона Шунина и установил окончательный счёт на табло — 3:3.

Этот матч стал первым во втором туре, и самарский клуб сейчас возглавляет турнирную таблицу с четырьмя очками. "Динамо" же в этой игре заработало своё первое очко в новом сезоне и пока располагается на десятой строчке. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют дома с "Ростовом" 5 августа, а бело-голубых шестого числа ждёт выездная встреча с чемпионом — "Зенитом".