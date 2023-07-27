"Спартак" в гостях победил "Краснодар" в матче Кубка России

Московский "Спартак" победил "Краснодар" в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин (21-я минута) и Тео Бонгонда (67). Для него этот мяч стал дебютным в составе москвичей. Единственный гол хозяев в компенсированное время забил Кади Боржис (90+5).

"Краснодар" с 44-й минуты играл в меньшинстве после удаления Эдуарда Сперцяна.