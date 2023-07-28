Дубль Головина принёс "Монако" победу над "Болоньей"

Монегаски уступали со счётом 2:0, однако на 54-й минуте россиянин получил мяч и нанёс точный удар по воротам противника, а на 75-й минуте повторил свой успех. Голом в составе "Монако" отметился также защитник Гильермо Марипан (90). У итальянцев отличились нападающий Антонио Раймондо (5) и хавбек Луис Фергюсон (13). Игра закончилась со счётом 3:2.

Ранее "Монако" проиграл "Тулузе" со счётом 1:2 в матче 38-го — заключительного — тура чемпионата Франции и не смог пробиться в еврокубки. При этом для Головина сезон стал самым результативным за всё время выступлений за клуб: он забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. В феврале "Монако" продлил контракт с Головиным до 2026 года.