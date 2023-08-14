Игравший в Испании Смолов назвал "Реал Сосьедад" супервариантом для Захаряна
Арсен Захарян и Фёдор Смолов. Обложка © t.me / ФК "Динамо" (Москва)
Футболист московского "Динамо" Фёдор Смолов считает испанский "Реал Сосьедад" отличной возможностью для развития спортивной карьеры Арсена Захаряна. Официально о переходе игрока ещё не объявлено, однако принципиальная договорённость уже есть.
"Я очень рад за Арсена. Надеюсь, что трансфер состоится. Искренне желаю ему успехов, буду его поддерживать. У меня есть там знакомый (Браис Мендес), напишу ему, чтобы Арсена хорошо приняли. Стадион в Сан-Себастьяне классный, город тоже. Думаю, что для него это супервариант", — заявил Смолов журналистам.
Футболист также выразил уверенность, что Захарян сможет себя проявить в испанском клубе.
Напомним, Арсен Захарян был признан лучшим молодым футболистом РФ по итогам сезона 2021/2022. Кроме того, он стал самым подорожавшим футболистом РПЛ. Его трансфер рассматривал лондонский "Челси", стамбульский "Галатасарай" и римский "Лацио".