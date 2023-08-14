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14 августа, 00:18

Игравший в Испании Смолов назвал "Реал Сосьедад" супервариантом для Захаряна

<p>Арсен Захарян и Фёдор Смолов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcdynamo/5452" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" (Москва)</a></p>

Арсен Захарян и Фёдор Смолов. Обложка © t.me / ФК "Динамо" (Москва)

Футболист московского "Динамо" Фёдор Смолов считает испанский "Реал Сосьедад" отличной возможностью для развития спортивной карьеры Арсена Захаряна. Официально о переходе игрока ещё не объявлено, однако принципиальная договорённость уже есть.

"Я очень рад за Арсена. Надеюсь, что трансфер состоится. Искренне желаю ему успехов, буду его поддерживать. У меня есть там знакомый (Браис Мендес), напишу ему, чтобы Арсена хорошо приняли. Стадион в Сан-Себастьяне классный, город тоже. Думаю, что для него это супервариант", — заявил Смолов журналистам.

В "Динамо" подтвердили переход Захаряна в "Реал Сосьедад"

В "Динамо" подтвердили переход Захаряна в "Реал Сосьедад"

Футболист также выразил уверенность, что Захарян сможет себя проявить в испанском клубе.

Напомним, Арсен Захарян был признан лучшим молодым футболистом РФ по итогам сезона 2021/2022. Кроме того, он стал самым подорожавшим футболистом РПЛ. Его трансфер рассматривал лондонский "Челси", стамбульский "Галатасарай" и римский "Лацио".

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Юлия Коновалова
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