Игравший в Испании Смолов назвал "Реал Сосьедад" супервариантом для Захаряна

Футболист московского "Динамо" Фёдор Смолов считает испанский "Реал Сосьедад" отличной возможностью для развития спортивной карьеры Арсена Захаряна. Официально о переходе игрока ещё не объявлено, однако принципиальная договорённость уже есть.

"Я очень рад за Арсена. Надеюсь, что трансфер состоится. Искренне желаю ему успехов, буду его поддерживать. У меня есть там знакомый (Браис Мендес), напишу ему, чтобы Арсена хорошо приняли. Стадион в Сан-Себастьяне классный, город тоже. Думаю, что для него это супервариант", — заявил Смолов журналистам.