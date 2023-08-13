В "Динамо" подтвердили переход Захаряна в "Реал Сосьедад"

Российский футболист Арсен Захарян покинул "Динамо", сменив прописку на европейскую. Теперь полузащитник сборной РФ будет выступать за испанский клуб "Реал Сосьедад", сообщил тренер московского ФК Марцел Личка.

По его словам, именно с переходом в зарубежную команду связано отсутствие фамилии Захаряна в заявке "Динамо" на матч с "Балтикой". Встреча состоится в рамках четвёртого тура Мир РПЛ.

"Уже можно сказать, что он игрок испанского клуба "Реал Сосьедад", — поделился Личка в эфире телеканала "Матч ТВ".