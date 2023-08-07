Российский футболист Оздоев подписал контракт с греческим клубом ПАОК

Договор с 30-летним футболистом рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Оздоев будет выступать под 27-м номером. С июля 2022 года он играл за турецкий "Фатих Карагюмрюк". В прошлом сезоне россиянин забил пять мячей и отдал шесть голевых передач в 34 играх.