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7 августа, 19:22

Российский футболист Оздоев подписал контракт с греческим клубом ПАОК

<p>Магомед Оздоев в форме ПАОК. Обложка © <a href="https://www.paokfc.gr/nea/20230807-ston-paok-o-magomed-ozdoev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ФК ПАОК</a></p>

Магомед Оздоев в форме ПАОК. Обложка © Пресс-служба ФК ПАОК

Российский полузащитник Магомед Оздоев заключил двухлетний контракт с греческим клубом ПАОК. О переходе спортсмена сообщила пресс-служба команды.

Договор с 30-летним футболистом рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Оздоев будет выступать под 27-м номером. С июля 2022 года он играл за турецкий "Фатих Карагюмрюк". В прошлом сезоне россиянин забил пять мячей и отдал шесть голевых передач в 34 играх.

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Ранее Лайф сообщал, что турецкий ФК "Галатасарай" заключил контракт с российским футболистом. Рассказавший об этом журналист Серхат Улуерен при этом не уточнил, о каком именно спортсмене идёт речь.

Илья Пушкарев
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