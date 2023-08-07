Российский футболист Оздоев подписал контракт с греческим клубом ПАОК
Магомед Оздоев в форме ПАОК. Обложка © Пресс-служба ФК ПАОК
Российский полузащитник Магомед Оздоев заключил двухлетний контракт с греческим клубом ПАОК. О переходе спортсмена сообщила пресс-служба команды.
Договор с 30-летним футболистом рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Оздоев будет выступать под 27-м номером. С июля 2022 года он играл за турецкий "Фатих Карагюмрюк". В прошлом сезоне россиянин забил пять мячей и отдал шесть голевых передач в 34 играх.
Ранее Лайф сообщал, что турецкий ФК "Галатасарай" заключил контракт с российским футболистом. Рассказавший об этом журналист Серхат Улуерен при этом не уточнил, о каком именно спортсмене идёт речь.