"Аякс" отказался покупать футболиста в России "по моральным соображениям"

Наблюдательный совет голландского "Аякса" заблокировал сделку по приобретению футболиста сборной Армении Эдуарда Сперцяна у "Краснодара" по "моральным соображениям". Об этом сообщает De Telegraaf.

Ранее "Аякс" предложил "Краснодару" 8,5 млн евро за 23-летнего полузащитника, а также 2 млн евро в виде бонусов и 10% от последующей продажи.

Однако спортивному директору Свену Мислинтату не разрешают провести сделку с российским футбольным клубом, объяснив это неготовностью вести дела с РФ. Несмотря на это, Мислинтат не отказывается от идеи приобретения Сперцяна.

Футболист является воспитанником "Краснодара" и перешёл в сборную Армении в феврале 2021 года. В прошлом сезоне он забил 14 голов и совершил 14 результативных передач в 41 матче за клуб. Соглашение хавбека с "Краснодаром" действует до 2026 года.