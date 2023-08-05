"Краснодар" впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд

Гол краснодарцам с пенальти принёс Эдуард Сперцян на 29-й минуте встречи. Таким образом, "Краснодар" добыл третью победу в стартовых турах российского чемпионата и с девятью очками возглавил турнирную таблицу "Мир" РПЛ. В свою очередь, на счету "Пари НН" — один балл, но ни одного забитого мяча. Команда занимает 13-е место.