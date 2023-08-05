"Краснодар" впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд
Гол Сперцяна принёс "Краснодару" победу над "Пари НН" в третьем матче подряд в РПЛ
Футбольный клуб "Краснодар" обыграл нижегородский "Пари НН" в домашнем матче третьего тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась счётом 1:0.
Гол краснодарцам с пенальти принёс Эдуард Сперцян на 29-й минуте встречи. Таким образом, "Краснодар" добыл третью победу в стартовых турах российского чемпионата и с девятью очками возглавил турнирную таблицу "Мир" РПЛ. В свою очередь, на счету "Пари НН" — один балл, но ни одного забитого мяча. Команда занимает 13-е место.
Ранее футбольный клуб "Интер Майами" одержал победу над "Орландо Сити" в матче 1/16 финала Кубка лиг. Встреча завершилась со счётом 3:2. Нападающий Лионель Месси отметился дублем, для которого он стал вторым подряд. В предыдущей встрече аргентинец дважды поразил ворота "Атланты Юнайтед" (4:0).
t.me / ФК "Краснодар"