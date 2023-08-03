Месси оформил дубль во втором матче подряд

Футбольный клуб "Интер Майами" одержал победу над "Орландо Сити" в матче 1/16 финала Кубка лиг. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Нападающий Лионель Месси отметился дублем, для которого он стал вторым подряд. В предыдущей встрече аргентинец дважды поразил ворота "Атланты Юнайтед" (4:0).