Месси оформил дубль во втором матче подряд
Месси дублем принёс "Интер Майами" победу над "Орландо Сити" в 1/16 в Кубке лиг
Месси радуется с партнёрами голу в ворота "Орландо Сити". Обложка © Twitter / Inter Miami CF
Футбольный клуб "Интер Майами" одержал победу над "Орландо Сити" в матче 1/16 финала Кубка лиг. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Нападающий Лионель Месси отметился дублем, для которого он стал вторым подряд. В предыдущей встрече аргентинец дважды поразил ворота "Атланты Юнайтед" (4:0).
В 1/8 финала "Интер Майами" встретится с "Далласом".
Ранее Лайф рассказывал, что лишивший Станислава Черчесова должности клуб с Фарерских островов "КИ Клаксвик" впервые сыграет в группе еврокубка. Команда обыграла шведский "Хеккен" и вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с норвежским "Мольде".