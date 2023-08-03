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3 августа, 04:36

Месси оформил дубль во втором матче подряд

Месси дублем принёс "Интер Майами" победу над "Орландо Сити" в 1/16 в Кубке лиг

<p>Месси радуется с партнёрами голу в ворота "Орландо Сити". Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1686944158290698240/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Inter Miami CF</a></p>

Месси радуется с партнёрами голу в ворота "Орландо Сити". Обложка © Twitter / Inter Miami CF

Футбольный клуб "Интер Майами" одержал победу над "Орландо Сити" в матче 1/16 финала Кубка лиг. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Нападающий Лионель Месси отметился дублем, для которого он стал вторым подряд. В предыдущей встрече аргентинец дважды поразил ворота "Атланты Юнайтед" (4:0).

Месси дебютировал за "Интер Майами" и принёс клубу победу в концовке

Месси дебютировал за "Интер Майами" и принёс клубу победу в концовке

В 1/8 финала "Интер Майами" встретится с "Далласом".

Ранее Лайф рассказывал, что лишивший Станислава Черчесова должности клуб с Фарерских островов "КИ Клаксвик" впервые сыграет в группе еврокубка. Команда обыграла шведский "Хеккен" и вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с норвежским "Мольде".

Артур Лапсаков
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